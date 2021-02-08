أبوالغيط: حل الدولتين هو المسار الوحيد للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد أمین عام جامعة الدول العربیة أحمد أبو الغیط أن التسویة النھائیة للقضیة الفلسطینیة تمر عبر مسار وحید هو حل الدولتین "وهو المسار الذي یحظى بتوافق العرب والعالم بل وبتأیید أغلبیة الفلسطینیین والإسرائیلیین".



وقال أبو الغیط في كلمته الیوم، أمام الدورة غیر العادیة للمجلس الوزاري العربي من أجل دعم القضیة الفلسطینیة انه " لیس في الأفق صیغة بدیلة عن حل الدولتین یمكنھا تلبیةَ حاجة الفلسطینیین إلى الدولة وحاجة الإسرائیلیین إلى الأمن".

وشدد ابو الغیط على " إن الإجماع الدولي على حل الدولتین لابد أن یترجم في تحرك عملي یقود إلى إنقاذ ھذا الحل من محاولات إسرائیلیة مستمرة تھدف إلى تقویضه وتھمیشه".