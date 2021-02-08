ساري: الأتراك يلجؤون إلى مخلفات المخابز لسد جوعهم

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وقال في تصريح نقله موقع (تركيا الآن) «سنسعى لتوصيل خبزنا المتبقي من المخلفات الذي يبلغ نحو 50 ألف رغيف لمواطنينا من خلال مؤسسة المعونة الاجتماعية، وسنعمل من أجل منع الهدر ودعم مواطنينا الذين يستهلكون المزيد من الخبز، وستستمر عائلاتنا التي لا تستطيع شراء الخبز في تلبية احتياجاتها من الخبز».وأضاف «ستستمر مبيعات الخبز غير الطازج لدينا في جميع أنحاء كوجالي، سنستمر في توصيل نحو 50 ألف رغيف إلى مواطنينا من ذوي الدخل المنخفض، بمعدل أكثر من 100 رغيف خبز لنحو 500 مخبز».
وتقدم غرفة الخبازين والتجار والحرفيين في منطقة «كوجالي» الخبز «غير الطازج» بخصم 25% إلى 50 ألف أسرة تركية.
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