محتجون يطالبون نتنياهو بالرحيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تظاهر العشرات أمام المحكمة المركزية في القدس أمس، بالتزامن مع مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحاكمته في اتهامات فساد. وهتف المحتجون «ارحل يا بيبي» و»بيبي إلى السجن»، في إشارة إلى نتنياهو. وقالت تالي عتصيون (60 عاما) في الموقع، «آمل أن يكون قادرا على سماع ما يجري هنا في الخارج»، وقال محتج آخر «لقد كافحنا من أجل تقديمه للمحاكمة. لقد جئنا الآن للتأكد من أنه لن يهرب. سنرافقه حتى يدخل السجن». ورفعت محتجة أخرى ميزانا كبيرا، في إشارة إلى العدالة. وقالت تالي عتصيون (60 عاما) في الموقع، «آمل أن يكون قادرا على سماع ما يجري هنا في الخارج»، وقال محتج آخر «لقد كافحنا من أجل تقديمه للمحاكمة. لقد جئنا الآن للتأكد من أنه لن يهرب. سنرافقه حتى يدخل السجن». ورفعت محتجة أخرى ميزانا كبيرا، في إشارة إلى العدالة. ويواجه نتنياهو اتهاما بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة.

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