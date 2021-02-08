شكرا لقرائتكم خبر الألمان لا يثقون في وعد ميركل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تعتقد الغالبية العظمى من الألمان أن الحكومة الألمانية يمكنها، كما وعدت، أن توفر عرضا لكل شخص يرغب في تلقي التطعيم ضد كورونا بحلول 21 سبتمبر المقبل.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد (يوجوف) لقياس مؤشرات الرأي، يتوقع واحد فقط من بين كل أربعة ألمان (26%) تحقيق الهدف، بينما لا تتوقع نسبة 57% ذلك. ولم يحدد 17% من الذين شملهم الاستطلاع رأيهم في الأمر.

وأظهر الاستطلاع أن الشك في الإيفاء بهذا الوعد يسود أيضا بين أنصار تحالف ميركل المسيحي، حيث بلغت نسبة المتشككين 47%، مقابل 38% يتوقعون تحقيق الهدف.