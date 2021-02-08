الألمان لا يثقون في وعد ميركل

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ووفقا لاستطلاع أجراه معهد (يوجوف) لقياس مؤشرات الرأي، يتوقع واحد فقط من بين كل أربعة ألمان (26%) تحقيق الهدف، بينما لا تتوقع نسبة 57% ذلك. ولم يحدد 17% من الذين شملهم الاستطلاع رأيهم في الأمر.وأظهر الاستطلاع أن الشك في الإيفاء بهذا الوعد يسود أيضا بين أنصار تحالف ميركل المسيحي، حيث بلغت نسبة المتشككين 47%، مقابل 38% يتوقعون تحقيق الهدف.
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