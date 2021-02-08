شكرا لقرائتكم خبر حملة سعودية طبية لجراحة المخ والأعصاب في شبوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال بمحافظة شبوة.

وأجرى فريق المركز الطبي التطوعي عمليتين تعدان من العمليات المعقدة، أجريت الأولى لفك الضغط عن الحبل الشوكي، والأخرى لاستئصال ورم في أسفل الدماغ، كما تم فحص ومعاينة 141 حالة تمهيدا للفرز وتحديد الحالات التي تحتاج لتدخل جراحي نوعي.

واستمرت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، وبلغ عدد المستفيدين خلال شهر يناير 2021م على النحو التالي: في قسم الطوارئ 63 مستفيدا، وقسم الباطنية 938 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 52 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 952 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 35 مستفيدا.