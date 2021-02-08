شكرا لقرائتكم خبر السودان للاتحاد الأوروبي: لا نريد حربا مع إثيوبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبلغ السودان وفدا أوروبيا رفيع المستوى، رفضه خوض حرب ضد إثيوبيا إثر تصاعد التوتر على حدود البلدين.

ونقل موقع (سودان تربيون) عن بيان لمجلس الوزراء، أن حمدوك أكد لمبعوث الاتحاد الأوروبي حرصه على تفادي الدخول في حرب ضد إثيوبيا بسبب قضية الحدود. وأضاف «إنها قضية محسومة منذ اتفاقيات 1902، وما تبقى هو وضع علامات الحدود».

ويطالب السودان بتكثيف العلامات في الحدود الشرقية بينه وإثيوبيا، ويقول «إن الأخيرة تماطل في تنفيذ الخطوة».

وتوجه وزير خارجية فنلندا بيكا هافستو على رأس وفد رفيع المستوى فوضه الاتحاد الأوروبي للتوسط بين السودان وإثيوبيا لحل أزمة الحدود. أمس، إلى الحدود بين السودان وإثيوبيا للوقوف على أوضاع اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا إلى السودان بسبب الحرب في إقليم تجراي الإثيوبي.

على صعيد متصل، شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أمس، في حفل افتتاح برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أجهزة الحكومة السودانية الانتقالية في مجال مكافحة الإرهاب وذلك بمباني أكاديمية الأمن العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية بالخرطوم، برعاية رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وجدد السفير في تصريح صحفي على هامش الاجتماع وقوف المملكة مع السودان الشقيق ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، مؤكدا في الوقت نفسه أن المملكة عملت كشريك داعم للأمم المتحدة على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة المخاطر والإرهاب والجريمة.