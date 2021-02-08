شكرا لقرائتكم خبر عن توافق مصري أردني عراقي لتعزيز أمن المنطقة ووقف التدخلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أكد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، خلال اجتماع عقدوه، أمس الاثنين، في القاهرة، أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات، التي تُعانيها سوريا واليمن وليبيا، ودعوا إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤون هذه الدول، لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

واتفق الوزراء على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزراء عقدوا اجتماعاً، أمس الاثنين، لبحث آلية التنسيق الثُلاثي، شارك فيه سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وأيمن الصفدي وزير خارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وفؤاد حسين، وزير خارجية العراق. وبحث الوزراء تطورات مسار التعاون المشترك، تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث، حيث تم الوقوف على آخر مستجدات المجالات الاستراتيجية للتعاون، وسبل دفعها قُدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة، بما يعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو والرخاء. وأعرب الوزراء عن رضاهم عما تحقّق خلال الفترة الماضية، منذ قمة عمّان الثُلاثية في أغسطس/ آب الماضي، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك، والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، التي تصب في مصلحة الدول الثلاث، ومصلحة المنطقة ككل. وأضاف المتحدث أن اللقاء هدف أيضاً إلى التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تمت مناقشة القضية الفلسطينية وعملية السلام، وقضية الأمن المائي العربي بما له من أولوية متقدمة، خاصة التحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية، وأكدوا دعم الموقف العربي في هذا الشأن.

إلى ذلك، عقد شكري اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، وتطرق اللقاء إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول فلسطين، والذي يأتي بمبادرة مصرية أردنية، من أجل التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، والسعي لتوفير المناخ السياسي اللازم لإعادة انخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسار تفاوضي جاد، لاسيما في إطار الزخم المتولد عن الاجتماعات المتتالية بمشاركة مصر والأردن، سواء في الإطار الرباعي مع فرنسا وألمانيا، أو الاجتماع الثلاثي مع وزير خارجية فلسطين في القاهرة. ووبرز توافق في الرؤى بين مصر والأردن، إزاء التطورات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المُشترك.