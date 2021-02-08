شكرا لقرائتكم خبر عن مدّعون: ترامب ارتكب «انتهاكاً هو الأخطر على الإطلاق».. وهناك أدلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

اعتبر النواب الديمقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء في محاكمة دونالد ترامب، الاثنين، أن الرئيس السابق ارتكب «انتهاكاً للدستور هو أخطر ما ارتكبه رئيس أمريكي»، عبر «تحريض» أنصاره على مهاجمة «الكابيتول».

وأكدوا في مرافعة مكتوبة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن «جهوده للتهرب من مسؤوليته غير مجدية»، في إشارة إلى طلب محامي ترامب في وقت سابق العدول عن محاكمته، مشددين على أن «الأدلة» ضده «دامغة».