شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد 1% بدعم من توقعات حزمة التحفيز الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% الاثنين، إذ عززت توقعات بحزمة تحفيز كبيرة في الولايات المتحدة جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط في مواجهة التضخم.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1832.20 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول مرتفعا 1.14 بالمئة في حين صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2 بالمئة لتسجل عند التسوية 1834.20 دولار للأوقية.

وأفسح الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون في الكونجرس الطريق أمام حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 مع موافقة المشرعين على إطار لميزانية سيسمح لهم بتمرير الخطة بدون دعم من الجمهوريين.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأحد إن البلاد ستعود إلى التوظيف الكامل العام القادم إذا وافق الكونجرس على حزمة التحفيز.

وقال تاي وونج رئيس تداولات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة في (بي إم او) «حديث يلين عن توظيف كامل بحلول 2022 مع تحفيز بقيمة تريليوني دولار يدفع قفزة محتملة في التضخم وهو شي جيد للذهب.»

وارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية بدعم من رهانات على تعاف اقتصادي سريع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.2 بالمئة إلى 27.42 دولار للأوقية بينما قفز البلاتين 3.3 بالمئة الى 1160.90 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.50 بالمئة إلى 2325.60 دولار للأوقية.

(رويترز)