شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق فوق الـ 60 دولاراً للمرة الأولى في أكثر من عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الاثنين إلى أعلى مستوياتها فيما يزيد قليلا فحسب على عام، لتتجاوز العقود الآجلة لخام برنت الستين دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات المعروض من منتجين رئيسيين والآمال حيال مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي الأمريكية لتدعيم الطلب.

سجلت عقود برنت عند التسوية 60.56 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في عام، مرتفعة 1.22 دولار أو ما يعادل 2.06%. من جهتها، صعدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تصعد 1.12 دولار، أو 1.97%، لتبلغ عند التسوية 57.97 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير من العام الماضي.

تعهدت السعودية بتخفيضات معروض إضافية في فبراير ومارس فوق تخفيضات الأعضاء الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس)، الذين من بينهم روسيا، مما يساعد في جلب التوازن إلى الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

وقال هوي لي، الاقتصادي في أو.سي.بي.سي، إن السعودية أرسلت بإشارة قوية للغاية الأسبوع الماضي عندما أبقت أسعار خاماتها الشهرية المصدرة إلى آسيا دون تغيير رغم التوقعات لتخفيضات طفيفة.

وتابع «لا أعتقد أن أحدا يجروء على تكوين مراكز مدينة في السوق عندما يتصرف السعوديون هكذا».

(رويترز)