شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التطوع في جناح مجلس التعاون بمعرض «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

فقد قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات لاستقطاب 300 شاب وشابة من مواطني دول المجلس، للتطوع في جناح مجلس التعاون في معرض إكسبو 2020 دبي، وذلك عبر منصة متطوعي الإمارات (volunteers.ae)، حيث سيتولى فريق مشترك بين الأمانة العامة ومؤسسة الإمارات عملية اختيار المتطوعين، بالإضافة إلى تدريبهم وتهيئتهم للمشاركة ضمن فريق تشغيل وإدارة جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر خطة زمنية تستهدف تطوير مهاراتهم في التواصل والعرض والإلقاء والمراسم، وغيرها من الأعمال الإدارية والفنية في جناح المجلس.

شروط المشاركة:

* ألا يقل العمر عن 18 عاماً.

* هوية إماراتية سارية المفعول.

* الالتزام بالتطوع لمدة لا تقل عن 3 أسابيع متتالية ضمن الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2021 و10 أبريل 2022.

* تحديث ملف التعريف بصفة متطوع في منصة متطوعي الإمارات والتسجيل في موقع https://volunteers.ae

* حضور واجتياز المقابلة الشخصية بين فبراير ومارس 2021 وفق المواعيد التي سيتم تحديدها والإعلان عنها لاحقاً.

*استكمال جميع متطلبات التدريب، وفق المواعيد التي سيتم تحديدها لاحقاً.