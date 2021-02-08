مصر: شراكة جديدة لتنفيذ أعلى 5 أبراج في العلمين الجديدة

القاهرة: ”الخليج 365”

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، توقيع عقد مشروع تصميم وتنفيذ خمسة أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «سي. اس. سي. أيه. إس» الصينية، عبر تقنية «الفيديوكونفرانس».

وقال وزير الإسكان، عقب التوقيع، الذي شارك فيه الدكتور محمد البدري، سفير مصر في الصين، ولياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، جو جنشانج، ولوزير المفوض من السفارة الصينية بالقاهرة، إن المشروع يتكون من خمسة أبراج سكنية كاملة الخدمات.

وتطل الأبراج الخمسة على بحيرة صناعية، وتضم «برج العلمين الأيقوني»، الذي يصل ارتفاعه إلى 250 متر، ويتكون من 68 دورا، بإجمالى 465 ألف متر مربع. فيما ترتفع الأبراج الأربعة الأخرى 200 متر، حيث يتكون كل برج من56 دورا، بإجمالي مساحة 320 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه الأبراج الخمسة، خلال 45 شهراً، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم الاتفاق على أن يتم السداد لكامل الأعمال بالجنيه المصري.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، في كلمته، أن مشروع أبراج العلمين رغم كونه من الناحية الهندسية والمعمارية علامة هامة في تاريخ البناء المصري، إلا أنه يحمل في طياته رمزاً هاماً ليس فقط للتعاون البناء بين وزارة الإسكان المصرية وهيئاتها التابعة وشركائنا الصينيين، ممثلين في شركة «سي. اس. سي. أيه. إس» الصينية، بل إنه يرمز إلي اتحاد أعرق حضارتين عرفتهما البشرية منذ القدم، واللتين قدمتا نموذجاً للقيم الإنسانية الراقية، والتعاون بين الشعوب وهما الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية.

وأكد الوزير أنه ما كان يمكن لهذا النموذج من التعاون أن يتم، لولا الدعم المُقدم من الحكومتين الصينية والمصرية، موضحا إن وزارة الإسكان المصرية وهيئاتها التابعة، بدأت برنامج التعاون مع شركة «سي. اس. سي. أيه. إس» الصينية، بمشروع مركز المال والأعمال بقلب العاصمة الإدارية الجديدة، وقد لفت الانتباه، الإمكانات والخبرات التي تتميز بهما الشركة لأنها من أكبر مقاولي العالم، وقدمت أفضل الأمثلة في الإخلاص والتفاني في العمل.

وأكد ليوا ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة، أن العلاقات بين مصر والصين قوية، في إطار عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، معربا عن تشرفه بحضور لحظة مهمة جدا بالنسبة للتعاون بين شركة «سي. اس. سي. أيه. إس» الصينية، ووزارة الإسكان المصرية، لتنفيذ أبراج مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن هذا المشروع سينفذ بأعلى مستوى من الجودة، وسيقدم مثالاً جديداً على التعاون المثمر بين الصين ومصر.

وأعرب الدكتور محمد البدري، السفير المصرى بالصين، عن سعادته بالمشاركة في حضور توقيع عقد تنفيذ أبراج مدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن المشروع سيظل شاهداً مع المباني الأخرى على النهضة العمرانية الثانية الحديثة فى مصر، مؤكدا أن مشروع أبراج مدينة العلمين الجديدة سيكون صرحاً هاما، ومحطة من المحطات الكبرى للتعاون المصري الصيني، مؤكدا ان شركة «سي. اس. سي. أيه. إس» الصينية تعد من أهم 20 شركة عملاقة في مجال المقاولات بالعالم.

وأكد رئيس شركة «سي. اس. سي. أيه. إس» الصينية أن التعاون بين الشركة ومختلف الدوائر في مصر له تاريخ طويل، حيث دخلت الشركة إلى السوق المصرية في عام 1984، وتقوم على مدار 37 بتنفيذ مجموعة من المشروعات الممتازة في مصر، والتي تشهد على الصداقة العميقة بين الصين ومصر.

وأضاف رئيس الشركة الصينية أنه سيتم إرسال أعضاء بارزين من الشركة على المشروع لتعزيز التعاون والتضامن، ووضع الأساس لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة، ونحن نثق بالدعم القوى من وزارة الإسكان، وبمساعدة السفارة الصينية بالقاهرة، وأن شركتنا لن تخيب ثقة جميع الأطراف بها، وستضرب المثل في أداء المشروع، وفقاً للجودة والمعايير العالية، كما ستساهم بكل قوتها فى النهضة العمرانية المصرية الحالية.