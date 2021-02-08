شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاتر الوراق».. سرد يمكر بالقارئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة علاء الدين محمود

يمارس الكاتب الأردني جلال جرجس في روايته «دفاتر الوراق» الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر،2020، لعبة راقية ومختلفة في السرد تعتمد على المراوغة، إذ تأتي الحكايات بصورة متناثرة ومتفرقة أشبه ب«لعبة البازل»، وربما يظن القارئ لأول وهلة أن لا علاقة بين تلك الحكايات؛ لكن، مع متابعته للأحداث، سرعان ما يتبين له الخيط الذي ينظم كل التفاصيل ويربطها ببعضها بعضاً، حينها تتضح أمام القارئ الصورة الكاملة للقصة الرئيسية.

ولئن كانت طريقة السرد، في العمل غامضة ومتشظية، فإن أبطال القصة كذلك يعانون مشاكل وعقداً نفسية واجتماعية، ويعتمد الحكي على صوت واحد هو للراوي بطل القصة «إبراهيم الوراق»، ذلك الإنسان البسيط الذي يعمل كبائع كتب، وتمر عليه خلال اليوم الكثير من الوجوه التي يمارس هوايته في تفرسها، ويلاحظ كذلك الحضور الكبير للمكان ودوره في حياة الأشخاص، فالجانب الأساسي في الرواية هو قصص المشردين والمهمشين اجتماعياً.

الرواية وجدت صدى كبيراً ،رغم أنها قد صدرت حديثاً، بين القراء في مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت إشادة من قبل الكثيرين.

«مكر سردي» هكذا وصف أحد القراء الرواية لكونها قد ابتعدت عن المباشرة بأسلوب وفر الدهشة والمتعة، ويقول:

«حشد من الجماليات قدمه المؤلف في العمل، خاصة في ما يتعلق بوصف المكان والأشخاص وسلوكياتهم وأمزجتهم المتباينة»، فيما تناول قارئ آخر جماليات اللغة، ويقول: «وظف الكاتب لغة شاعرية بديعة وقريبة من القلب، وتحفل الرواية بالكثير من المقاطع التي تشبه القصائد النثرية، وهو الأمر الذي خفف من صعوبتها».

«تناسل الحكايات»، هكذا قدم أحد القراء وصفا لأسلوبية العمل وأجواء الرواية والتي تدور حول عوالم مختلفة، ويقول: «هنالك أكثر من قصة داخل العمل، فطريقة البناء الدرامي تعتمد على تعدد الحكايات وتناسلها، وما يجمع بينها هو التجارب المتشابهة، حيث أن الأشخاص يعانون ثقل العيش وضغوط الحياة»، ويرى آخر أن الملاحظة الأكثر بروزاً في العمل، هي ذلك الغموض الكثيف والبؤس المخيم، ويقول: «استطاع الكاتب ببراعة أن يمرر تلك العوالم الثقيلة والبائسة بأسلوب سردي يعتمد على قوة وجماليات اللغة والوصف، والمقدرة على تحليل النفس البشرية».

ويتوقف أحد القراء عند المقدرة الكبيرة للكاتب في تحليل المجتمع وتفكيكه، ويقول: «تناول المؤلف الصراعات الطبقية والاجتماعية، ودورها في صناعة إنسان يعاني من المشاكل والعقد، وتحاصره العادات والتقاليد التي تظهر كسلطة مهيمنة على الأفراد»، وترى قارئة أن الموضوع الذي تناولته الرواية يبدو مطروقا من قبل روائيين كثيرين، لكن ما يميز مؤلف هذا العمل هو استخدامه للأدوات السردية بصورة فريدة، وتقول: «مجرّد أن يتجاوز القارئ الصفحات الأولى للرواية سيُدرك أنّه أمام نمط مختلف من الطرح والتقنيات، وهذا يشير إلى أن الكاتب صاحب تجربة استثنائية وجريئة، ويتميز بالثراء على مستوى الأدوات».

وتتناول قارئة الرؤية الفكرية في العمل وتقول: «رواية ملحميّة فلسفية يتصارع فيها الخير والشر، الماضي والحاضر، طبقات المجتمع المهمّشة والمخملية بطريقة مبتكرة وغير نمطية».