شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تستعرض تقرير لجنة التنمية المهنية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، لعرض اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة، والتى تم تشكيلها فى إطار وضع خطة عمل لجنة الشئون الصحية بدور الانعقاد الأول.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقرير لجان التنمية المهنية المستدامة - البورد المصرى – المجلس القومى للتخصصات والمؤهلات الصحية- مستشفيات الطب العلاجي.

وأكدت اللجنة على ضرورة ربط التخصصات الطبية بالاحتياجات بالنسبة لتوزيع النيابات وتحديد المسئول عنها، وزيادة عدد الفرص للدراسات العليا لأكثر عدد ممكن من الخريجين بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وأشارت إلى أهمية وضرورة زيادة الاستثمار فى الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، واستخدام تقييم تكنولوجيا الصحة كأداة قياسية لإدخال واستخدام الأجهزة والأدوية والتدخلات للتطبيق الفعال لتقييم التكنولوجيا الصحية، وتقارير تقييم تطبيق التكنولوجيا الصحية، وتحسين حوكمة القطاع الصحى بما يضمن إدارة هذا القطاع بفاعلية ومسئولية وشفافية على جميع المستويات، وتطوير نظام المعلومات الصحية ونظم التقييم والمتابعة، وإنشاء خريطة صحية قومية للمرضى والخدمات الصحية واستخدام تطبيقات العلاج عن بعد.