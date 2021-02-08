شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: التنسيقية تقوم على مبدأ السياسة بمفهوم جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة على، عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تقوم على مبدأ السياسة بمفهوم جديدة، السياسية زمان كانت على مبدأ "البعبع"، ولكن اليوم السياسة تنموية وتخدم المواطن وتقدم حلول، معقبة: "لدينا لجان نوعية فى العديد من الوزارات".

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "لدينا أكثر من مبادرة، وهناك زملاء من التنسيقية فى مجلس الشيوخ قدموا العديد من المقترحات.. والحكومة تقدرة أفكار الشباب.. والتنسيقية قدمت مبادرة تحدى الخير لتدعيم الأسر المصرية.. وتمكنا من تكافل الآلاف من الأسر المصرية.. وتم اشراك طلبة الطب من الجامعات على مستوى الجمهورية لتوفير الأدوية للمصابين بفيروس كورونا بالعزل المنزلى".