شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب: التنسيقية تقدم العديد من المباردات يتذكرها الأجيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو التنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسقية تقوم بالعديد من المبادرات للمواطنين والمجتمع المصرى، وخلال فترة كورونا التنسيقية اهتمت بالأطقم الطبية، لتوفير المستلزمات الطبية والأجهزة للمستشفيات، مضيفا أن التنسيقية تقدم العديد من المباردات يتذكرها الأجيال.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك مجموعة من شباب التنسيقية يقدمون الخدمات للمصابين بفيروس كورونا فى العزل المنزلى والأدوية اللزمة لهم، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية صور الأطقم الطبية وطباعة العملة عليها البالطوا الأبيض تخليدا لعملهم فى مكافحة فيروس كورونا.

وقدم عضو مجلس النواب الشكر للأطقم الطبية على ما يقدموه فى مكافحة كورونا حاليا ومستقبل، مضيفا أن التنسيقية تقدم العديد من ورش العمل لتقديم مبادرات وحلول فى ظل جائحة كورونا، وكذلك توفير فرص عمل للشباب.