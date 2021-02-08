شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 5 اقتراحات لإنشاء مكاتب بريد ودعم مستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مكتب بريد بجزيرة محروس – مركز أخميم محافظة سوهاج، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب رمزي، بشأن سرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض بجوار مكتب بريد صدفا – بنى مزار – محافظة المنيا بمساحة 100م، لصالح هيئة البريد لتوسعة المبنى.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن إعادة فتح مكتب بريد نزلة الأشطر – مركز أبو النمرس محافظة الجيزة تيسيراً على المواطنين.

ووافقت اللجنة، أيضا، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم محمد، بشأن مد مستشفى طامية المركزي بطاقم مناظير جراحية مسالك بولية، وجراحة عامة ونساء وتوليد- محافظة الفيوم، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب إلهام البارودي، بشأن عدم وجود قرية البضائع وحجر صحى بمطار سوهاج الدولي محافظة سوهاج.