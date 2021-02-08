المعارضة في هايتي تعين رئيسًا للفترة الانتقالية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورت-أو-برنس - (د ب أ)

عينت المعارضة في هايتي رئيسًا انتقاليًا وسط خلاف حول فترة ولاية الرئيس الحالي جوفينيل مويز، والرئيس الجديد يدعى جان لويس وهو أكبر قاض سنًا بالمحكمة العليا للبلاد.

كان مويز قال قبل يوم إن ضباط أمن أحبطوا محاولة انقلابية واعتقلوا أكثر من 20 شخصًا من بينهم شخص بالمحكمة العليا في البلاد.

وزعم أن المتآمرين المزعومين كان يهدفون إلى قتله.

ويأتي الانقلاب المزعوم في ظل وجود خلاف مرير بين أنصار وخصوم مويز حول تاريخ بدء فترة ولايته وبالتالي موعد انتهائها.

يذكر أن هايتي شهدت مرارًا على مدى أكثر من عامين حالة من جمود الأوضاع وأحيانًا احتجاجات عنيفة للمطالبة باستقالة مويز، ويتهمه منتقدوه بالفساد وكثيرون يقولون إن بقاءه في منصبه مرده دعم الولايات المتحدة له.