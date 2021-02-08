عميدان جديدان لكليتي الآداب والخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، موافقة رئيس الجمهورية على تعيين الدكتور رمضان أحمد عبد النبي أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقا، عميدا للكلية خلفا للدكتور جودة مبروك الذي انتهت فترة عمادته.

كما وافق رئيس الجمهورية على تعيين الدكتور أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم أبو زيد عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية التنموية.

يذكر أن الدكتور أبو الحسن حصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير جيد جدا 1989 من جامعة القاهرة فرع الفيوم، وحصل على الدكتوراة فى الفلسفة فى الخدمة الإجتماعية بمرتبة الشرف الأولى عام 2001، ثم عمل أستاذ فى مجالات الخدمة الاجتماعية ثم عميدا للمعهد العالي للخدمة الإجتماعية في قنا، كما عمل قائماً بعمل نقيب الإجتماعيين في محافظة الأقصر من عام 2015 حتى عام 2016، وعضو لجنة تحكيم بحوث الخدمة الاجتماعية في المؤتمر العلمي الدولي.​