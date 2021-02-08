قافلة مساعدات لسكان بانجي

وصلت أول قافلة تضم 14 شاحنة من المساعدات الإنسانية الأممية إلى بانجي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، الاثنين، بحماية جنود أمميين بعد محاصرة المتمردين العاصمة، كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى.

وصرح اللفتنانت كولونيل عبد العزيز فول المتحدث باسم الوحدة العسكرية لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى لفرانس برس «وصلت 14 شاحنة منها تسع لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة».

ومعظم البضائع المستوردة إلى إفريقيا الوسطى تصل من طريق البر عبر الكاميرون.

وأضاف «وصلت أولى الشاحنات من الكاميرون إلى بانجي بمواكبة بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى».

وتابع «إضافة إلى الشاحنات التسع من المساعدات الإنسانية، هناك شاحنات محملة بمعدات مخصصة للبعثة الأممية».