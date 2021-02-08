إحباط عملية إرهابية في كراتشي

أحبطت الشرطة الباكستانية عملية إرهابية كبيرة في مدينة «كراتشي»، عاصمة إقليم السند الجنوبي، وعاصمة المال والأعمال للبلاد.
وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي، عمر شاهد، في تصريح صحفي، أن وحدة من قوات الأمن الباكستانية داهمت موقعا للإرهابيين في حي «شاه عبداللطيف» بناء على معلومات استخباراتية.
وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الوضع، وقتلت أحد الإرهابيين، واعتقلت 5 آخرين.
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