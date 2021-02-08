اخبار العالم

إسرائيل تهدم الخيام

0 نشر
0 تبليغ

هدمت القوات الإسرائيلية، وفككت الخيام التي أقيمت مؤخرا في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بفلسطين وبحسب وكالة «وفا»، استقدمت القوات الإسرائيلية، تعزيزات عسكرية انتشرت في الخربة، واستولت على مركبتين تعودان للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

يشار أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية قد داهمت، الخربة، وشرعت بعمليات تفتيش في الخيام التي أقيمت بعد عملية الهدم الأخيرة، كما تم تصوير المنطقة بواسطة طائرة مسيّرة. وكانت تلك القوات قد هددت المواطنين في حال عدم رحيلهم عن المنطقة، بأنها ستقوم بهدم الخربة مجددا مساء الأحد أو الاثنين صباحا.


كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تهدم الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا