إسرائيل تهدم الخيام

هدمت القوات الإسرائيلية، وفككت الخيام التي أقيمت مؤخرا في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بفلسطين وبحسب وكالة «وفا»، استقدمت القوات الإسرائيلية، تعزيزات عسكرية انتشرت في الخربة، واستولت على مركبتين تعودان للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

يشار أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية قد داهمت، الخربة، وشرعت بعمليات تفتيش في الخيام التي أقيمت بعد عملية الهدم الأخيرة، كما تم تصوير المنطقة بواسطة طائرة مسيّرة. وكانت تلك القوات قد هددت المواطنين في حال عدم رحيلهم عن المنطقة، بأنها ستقوم بهدم الخربة مجددا مساء الأحد أو الاثنين صباحا.