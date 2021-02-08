إسرائيل تهدم الخيام

يشار أيضا إلى أن القوات الإسرائيلية قد داهمت، الخربة، وشرعت بعمليات تفتيش في الخيام التي أقيمت بعد عملية الهدم الأخيرة، كما تم تصوير المنطقة بواسطة طائرة مسيّرة. وكانت تلك القوات قد هددت المواطنين في حال عدم رحيلهم عن المنطقة، بأنها ستقوم بهدم الخربة مجددا مساء الأحد أو الاثنين صباحا.
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