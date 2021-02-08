تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا

استمرت تركيا في تجاهل وتنفيذ المطالبات الدولية، لبنود الاتفاق الليبي -الليبي، الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

حيث ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عملية تبديل «مرتزقة» من المرتقب أن تجري خلال الساعات الفائتة، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية، نحو تركيا ومنها إلى سورية، وتقدر بنحو 140 مقاتلا، وذلك مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.

وبين المرصد أن الدفعة المرتقب عودتها هي ذاتها التي كان من المفترض أن تعود في 25 شهر يناير الفائت، مؤكدا مرة أخرى بأن ما يجري من عودة للمرتزقة، يقابلها خروج مرتزقة آخرين.

وذكر موقع «خبر 24» التركي، أمس، أن 150 مسلحا من عناصر فصائل «الحمزات» و«العمشات» و«السلطان مراد»، و«فيلق الشام» و«فيلق المجد»، توجهوا إلى تركيا من معبر «حور كليس» الحدودي بين سورية وتركيا، حيث يتم نقلهم إلى ليبيا.