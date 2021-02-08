فصائل فلسطين تبحث الانتخابات

تنطلق اجتماعات للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث التوافق على آليات إجراء الانتخابات العامة الأولى منذ عام 2006، وذكرت مصادر فلسطينية أن اجتماعات الفصائل ستبحث ملف الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية، وسط خلافات بشأن آليات الإشراف القضائي.

وتشارك وفود 12 فصيلا فلسطينيا، في الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين.

وتأتي اجتماعات الفصائل بعد نحو ثلاثة أسابيع، من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو، وذلك لأول مرة منذ عام 2006 .