وزير الخارجية: نطالب بوضع حد لانتهاكات إيران

ودعا بن فرحان لأن «تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا بأي اتفاق مستقبلي»، مشيرا الى أن الأنشطة النووية والصواريخ الباليستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي. ورحب وزير الخارجية بتطبيق الأطراف اليمنية اتفاق الرياض، مثمناً حرصهم على مصلحة بلادهم، مؤكدا تمسك المملكة بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وانطلق، اليوم الاثنين، اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في القاهرة لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.
ويبحث الوزراء في القاهرة، برئاسة مصر تعزيز التضامن العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، في وقت رحبت الجامعة العربية بقرار الجنائية الدولية، التحقيق في الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وتوقعت مصادر عربية أن يسفر الاجتماع عن قرار يؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.
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