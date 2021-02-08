وزير الخارجية السعودي: الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات ووضع حد لإيران

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الإثنين، إن "الدول العربية متكاتفة لمواجهة التحديات".



جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة.



وطالب بن فرحان، المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة.



وأكد أن النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته، ودان استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية.



ودعا بن فرحان لأن "تكون الدول الأكثر تأثرا بتهديدات إيران طرفا بأي اتفاق مستقبلي"، مشيرا الى أن الأنشطة النووية والصواريخ الباليستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي.



ورحب وزير الخارجية السعودي بتطبيق الأطراف اليمنية اتفاق الرياض، مثمناً حرصهم على مصلحة بلادهم.



وأكد بن فرحان تمسك المملكة بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



وانطلق، اليوم الاثنين، اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ في القاهرة لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.

