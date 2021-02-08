قائد المنطقة المركزية الأميركية: إيران رعت الإرهاب وقامت بتصرفات سيئة على مستوى العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2021 10:14 مساءً

أكد قائد المنطقة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، أن “إيران رعت الإرهاب على مدى 40 عاما، وقامت بتصرفات سيئة ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم”.

وقال الجنرال ماكنزي إن “إيران تستعمل العراق كساحة معركة ضد الولايات المتحدة”، واعتبر أن “إيران مصدر أساسي للاضطراب في سوريا واليمن”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة ستتابع مساعدة السعودية في تحسين قدراتها للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات”.

وأوضح الجنرال المسؤول عن المنطقة المركزية، في لقاء مع معهد الشرق الأوسط، أن “الحضور الأميركي في المنطقة يردع إيران، وأن القدرات العسكرية الأميركية موجودة للدفاع عن المصالح الأميركية والشركاء والأصدقاء”، مضيفا أن “إيران تفهم هذه الرسالة”.

وذكر الجنرال ماكنزي أن “هدف الولايات المتحدة في اليمن يبدأ وينتهي عند مكافحة الإرهاب، لكن أميركا لن تدعم العمليات العسكرية هناك”.