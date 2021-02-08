مديرو مساءلة ترامب: تحريض الرئيس السابق على التمرد “جريمة دستورية”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2021 9:42 مساءً

قال مديرو مساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أعضاء مجلس النواب اليوم الاثنين: إن الأدلة ضد ترامب ”قاطعة“، وإنه لا يوجد دفاع عن أفعاله.

وفي إفادة، قال مديرو المساءلة التي يقودها الديمقراطيون: إن تحريض ترامب على التمرد ”أفدح جريمة دستورية يرتكبها رئيس على الإطلاق“.

واتهم ترامب بتشجيع أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم السادس من يناير كانون الثاني، تحولت إلى اقتحام دامٍ للمبنى.