قلق أوروبي من محاولات الحوثي المتكررة لاستهداف السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 53 دقيقة

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2021 10:06 مساءً

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الهجمات التي يشنها الحوثيون على محافظتي مأرب والجوف والمحاولات المتكررة لهجمات عبر الحدود على السعودية.

جاء ذلك في بيان عن لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، حيث أكدت اللجنة أن تجدد العمليات العسكرية يقوض بشكل خطير الجهود المستمرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وجهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد الاتحاد الأوروبي على الحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لليمن، كما رحب بمراجعة الإدارة الأميركية الجديدة لسياستها تجاه اليمن.

إلى ذلك أثنت بعثة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على عزم الحكومة اليمنية البقاء في البلاد وأكدت دعم الاتحاد الثابت لها من خلال “العمل معا من أجل معالجة التحديات المتعددة”.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن السفراء المشاركين في البعثة، التي اختتمت اليوم زيارة للعاصمة المؤقتة عدن، أكدوا أيضا دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة “والحاجة الملحة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة لليمن بأكمله”.

والتقى الوفد الأوروبي، الذي ضم سفراء بلجيكا وألمانيا وإيرلندا وفرنسا وهولندا وفنلندا والسويد، ونائب سفير النرويج لدى اليمن، رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ووزراء وممثلين عن المجتمع المدني المحلي ومنظمات دولية غير حكومية ووكالات الأمم المتحدة في عدن.

وشدد السفراء على أهمية تحسين الظروف المعيشية لليمنيين وتشجيع الحكومة على “الدفع بجهودها في محاربة الفساد”، وأكدوا على الاهتمام الأوروبي بمعالجة الاحتياجات الإنسانية وتحسين التنمية الاقتصادية الشاملة على المدى الطويل في البلاد، ودعوا إلى منح الوصول الإنساني الكامل دون عوائق.