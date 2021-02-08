إيران: المبعوث الأممي “مارتن غريفيث” لم ينقل أي رسالة من واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مساء الاثنين، مزاعم قناة الميادين اللبنانية المقربة من حزب الله بشأن تسلم إيران رسالة أمريكية بشأن اليمن عبر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن ”مارتن غريفيث“، الذي يزور طهران منذ يوم أمس.

وقال خطيب زادة في حديث لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية: ”لا علاقة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن بالمواقف الأمريكية الأخيرة، ولم ينقل أي رسالة من واشنطن إلى طهران“.

وأضاف خطيب زادة: ”هذه ليست أول زيارة يقوم بها غريفيث إلى طهران، وهو يسافر بانتظام إلى إيران ويلتقي مسؤولي بلادنا إذا لزم الأمر“.

وفي وقت سابق من اليوم، زعمت قناة الميادين نقلاً عما أسمته مصادر إيرانية مطلعة قولها: إن ”المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث حمل رسالة من الجانب الأمريكي ونقلها إلى الإيرانيين“.

وبحسب المصادر، فإن ”الرسالة تتضمن عرضاً لطهران بوقف دعمها للميليشيات الحوثية مقابل وقف دعم واشنطن للسعودية“.

والتقى مارتن غريفيث نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي في طهران، اليوم، حيث شدد الأخير على أنه ”لا يوجد أي حل عسكري للأزمة اليمنية“، داعياً إلى وقف القتال في اليمن، ورفع الحصار وإجراء محادثات سياسية للخروج من الأزمة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية حكومية.