سقوط ثلوج ملونة في جمهورية التشيك وسلوفاكيا

جدة - عبدالحي حسين - ذكر المعهد السلوفاكي للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن ثلوجا ملونة سقطت في جمهورية التشيك، وسلوفاكيا.

وأوضح المعهد نفسه، في بلاغ رسمي، أنه في جمهورية التشيك، وسلوفاكيا، تساقطت ثلوج ملونة، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك إلى الغبار الوردي، القادم من الجنوب (الصحراء)، الذي يصل إلى البلاد مع تدفق الهواء الجنوبي.

وبسبب الظاهرة غير العادية، تحول الثلج، الذي يغطي الآن معظم أراضي جمهورية التشيك، وسلوفاكيا، إلى اللونين الوردي والبرتقالي.

وبسبب الرياح، انتشرت كمية كبيرة من ذرات الغبار في الهواء، التي وصلت إلى القارة العجوز بسبب تدفق الهواء من الجنوب.

وأوضح خبير الأرصاد الجوية، داغمار غونسوفا أن جزيئات الغبار الموجودة في الهواء تساقطت مع الثلوج، ويمكن رؤيتها بوضوح في الثلج.

وغطت الثلوج دولا أوربية أخرى، بما في ذلك جبال البرانس الإسبانية، وفرنسا، وسويسرا، وتيرول النمساوية.