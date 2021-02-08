بني ملال.. توقيف عشرينية أوهمت 80 شابا بالتوظيف مقابل 300 درهم

جدة - عبدالحي حسين - تستمع السلطات الأمنية في ولاية أمن بني ملال، اليوم الاثنين، إلى حوالي 80 شابا يشتبه في تعرضهم لعملية نصب من طرف عشرينية أوهمت ضحاياها بتوفير فرص عمل في إحدى الشركات المناولة في المستشفى الجهوي في بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن حوالي 80 شابا، وشابة كانوا ضحايا للمشتبه فيها، التي طالبتهم عبر مجموعة للتواصل الاجتماعي، بتزويدها بعدد من الوثائق، إضافة إلى مبلع 300 درهم، قصد توظيفهم في المستشفى الجهوي في بني ملال، قبل أن تختفي عن الأنظار.

وأضاف المصدر ذاته أن المشبته فيها سلمت نفسها للمصالح الأمنية، مساء أمس الأحد، إذ كشفت الأبحاث الأولية تورط أربعة أشخاص على الأقل، فيما لايزال الضحايا يتوافدون على ولاية أمن بني ملال، لتقديم شكاياتهم حول الواقعة.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة، بناء على تعلميات النيابة العامة، فيما تم إيداع المشتبه فيها تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار نتائج التحقيق.