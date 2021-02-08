الحكومة الليبية.. جلسة برلمانية مرتقبة لمنحها الثقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، الأعضاء لحضور جلسة تشاورية في بمقر المجلس بمدينة طبرق، الإثنين المقبل.

وقالت رئاسة المجلس في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الجلسة المقبلة ستناقش وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الثقة فور تقديم تشكيلها لتتمكن من مباشرة المهام الملقاة على عاتقها.

وفي وقت سابق، أعلنت وليامز فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وأضافت عقب إعلان النتائج أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تمّ انتخابه اليوم، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يوما.

ولاقى تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا، وتمنيات بأن تكون خطوة نحو الاستقرار، وتفاؤلا بتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وفي الداخل الليبي لاقت السلطة الجديدة ترحيبا واسعا من المسؤولين الليبيين الحاليين، حيث رحب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار "عقيلة صالح" بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، متمنياً التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.

ورحب عدد من المرشحين السابقين الخاسرين بنتائج التصويت بينهم فتحي باشاغا، وأحمد معيتيق ومحمد البرغثي والشريف اللافي.

ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.