الإمارات وماليزيا تبحثان تعزيز علاقاتهما "المتميزة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، داتوك سيري هشام الدين حسين، وزير خارجية ماليزيا.

جرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة داتوك سيري هشام الدين حسين، مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين وقيادتهما والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه أشاد داتوك سيري هشام الدين حسين بعلاقات الصداقة الإماراتية الماليزية المتميزة مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأقام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مأدبة عشاء تكريما لداتوك سيري هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا والوفد المرافق.

حضر اللقاء خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.