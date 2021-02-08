ظريف لبايدن: البناء على إخفاقات ترامب لن يولد سوى إخفاقات أخرى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التخلي عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب في تعامله مع طهران.

وقال في تغريدة اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكته، لهذا يتعين عليها العودة إلى إليه وتطبيق التزاماتها".

وأضاف: "أمام الرئيس بايدن خياران: تطليق سياسات ترامب الفاشلة أو البناء على إخفاقاته. البناء على إخفاقاته لن يولد سوى إخفاقات إضافية".

وكان ظريف أعلن أمس الأحد أن "إيران من تفرض شروط العودة إلى الاتفاق، لا الولايات المتحدة"، وأنه في حال عدم رفع العقوبات "ستخفض إيران عدد المفتشين الدوليين والرقابة على منشآتها النووية".

ولفت إلى أن "كرة الاتفاق النووي ليست في الملعب الإيراني وعلى أمريكا تنفيذ التزاماتها أولا"، مؤكدا أن "إيران ليست على عجلة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي".