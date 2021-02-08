عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية ماليزيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي داتوك سيري هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا.



جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي داتوك سيري هشام الدين حسين مؤكدا على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين وقيادتهما والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه أشاد داتوك سيري هشام الدين حسين بعلاقات الصداقة الإماراتية الماليزية المتميزة مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأقام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مأدبة عشاء تكريما لمعالي داتوك سيري هشام الدين حسين وزير خارجية ماليزيا والوفد المرافق.

حضر اللقاء سعادة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية.