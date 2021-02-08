شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي: قواتنا في المنطقة لردع إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم قائد المنطقة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إيران برعاية الإرهاب على مدى 40 عاما، واصفا تصرفاتها بالسيئة ليس فقط في المنطقة بل على مستوى العالم. وقال ماكنزي في تصريح اليوم(الإثنين): إن إيران تستعمل العراق كساحة معركة ضد الولايات المتحدة، مؤكدا أنها مصدر أساسي للاضطراب في سورية واليمن. وأوضح الجنرال المسؤول عن المنطقة المركزية، في لقاء مع معهد الشرق الأوسط، أن «الحضور الأمريكي في المنطقة يردع إيران، وأن القدرات العسكرية موجودة للدفاع عن المصالح الأمريكية والشركاء والأصدقاء»، مضيفا أن «إيران تفهم هذه الرسالة».

ولفت إلى أن هدف الولايات المتحدة في اليمن يبدأ وينتهي عند مكافحة الإرهاب، لكن أمريكا لن تدعم العمليات العسكرية هناك.