شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: الحوثي ينفذ أجندة إيرانية ويرفض السلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بتنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة ورفض جهود السلام، مؤكداً أن استهداف الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة الأحياء السكنية في مأرب والجوف بالتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي، دليل جديد للمجتمع الدولي على ذلك.

وناقش رئيس الوزراء في اتصال هاتفي مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة التحديات في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية وما تبذله السلطة المحلية من جهود للتعامل معها، ودور الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني صد وإفشال المغامرات الحوثية المستمرة باتجاه مأرب وتكبيدها خسائر بشرية ومادية وكبيرة.

وأكد عبدالملك أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تقديم كامل الدعم للجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في هذه المعركة المصيرية حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، مباركاً ما يحققه أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية من نجاحات عسكرية.