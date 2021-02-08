التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة

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وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مسيرة (مفخخة) كانت تستهدف السعودية.وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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