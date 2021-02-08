15 داعشيا في قبضة الشرطة العراقية

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وذكر بيان للوزارة أن مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 15 من عناصر داعش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش، وعملهم بما يسمى قاطع دجلة وديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقتي الفرقان والبيلاوي والشرطة الإسلامية، تحت كنى وأسماء مختلفة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، اعتقال 15 من عناصر تنظيم داعش في عمليات منفصلة بمحافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد).وذكر بيان للوزارة أن مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى تمكنت من إلقاء القبض على 15 من عناصر داعش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش، وعملهم بما يسمى قاطع دجلة وديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقتي الفرقان والبيلاوي والشرطة الإسلامية، تحت كنى وأسماء مختلفة.

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