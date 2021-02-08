شكرا لقرائتكم خبر مصر والأردن والعراق: نرفض التدخل في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق اجتماعا أمس، لآلية التنسيق الثلاثي، بوزارة الخارجية المصرية، لبحث تطورات مسار التعاون المشترك.

وأعرب وزراء الخارجية عن رضاهم عما تحقق خلال الفترة الماضية، منذ قمة عمان الثلاثية في أغسطس 2020، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار في نهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن اللقاء هدف أيضا إلى التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.