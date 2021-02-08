شكرا لقرائتكم خبر 11 تفجيرا خلال أسبوع في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ووقعت معظم الانفجارات نتيجة انفجار قنابل مغناطيسية كانت مثبتة في سيارات تابعة لقوات الأمن وموظفي الحكومة في أفغانستان.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص حتفهم في العاصمة الأفغانية كابول خلال الأسبوع الماضي، إثر وقوع 11 هجوما بالعبوات الناسفة، وأصيب 19 آخرون في الهجمات.ووقعت معظم الانفجارات نتيجة انفجار قنابل مغناطيسية كانت مثبتة في سيارات تابعة لقوات الأمن وموظفي الحكومة في أفغانستان.

كانت هذه تفاصيل خبر 11 تفجيرا خلال أسبوع في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.