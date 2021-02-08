شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يعزّي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير عبدالرحمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة المغفور لها والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود.

وأعرب سموّه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيدة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. (وام)