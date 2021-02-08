شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفلل في أبوظبي للمرة الأولى في 5 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الفلل في أبوظبي للمرة الأولى منذ 5 سنوات خلال عام 2020، وسط ارتفاع الطلب على العقارات الأكبر حجماً، إذ أجبرت جائحة فيروس كورونا الناس على قضاء مزيد من الوقت في المنزل. وقالت شركة الاستشارات العقارية «كور» في تقرير حديث إن أسعار الفلل في أبوظبي ارتفعت بنسبة 2%، في حين تراجعت أسعار الشقق، التي تشكل الغالبية العظمى من العقارات السكنية في الإمارة بنسبة 4% العام الماضي.

(بلومبيرج)