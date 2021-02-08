شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يعزّي خادم الحرمين بوفاة والدة الأمير عبد الرحمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل.

وأعرب سموّه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيدة، سائلاً الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين. (وام)