شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراحات برغبة بشأن الصرف الصحى والغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة، بحضور مندوبى الحكومة، المهندس خالد نصير رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، واللواء عبد القادر النورى سكرتير عام محافظة الدقهلية، واللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد محافظة المنيا وآخرون.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب رفعت ضاوى بشأن استكمال الصرف الصحى بقرية فيدمين مركز سنورس محافظة الفيوم، كما وافقت اللجنة على اقتراح برغبة المقدم من النائبة فرحة الشناوى بشأن إدراج مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد محمد عبد المقصود بشأن تخصيص نسبة ثابتة لأبناء البحر الاحمر فى تعينات شركات البترول والثروة المعدنية العاملة فى نطاق البحر الأحمر، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى مدينة العدوة.

ووافقت اللجنة، أيضًا على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير بشأن توفير فرص عمل لأبناء محافظة البحر الأحمر عامة ومدينة رأس غارب.