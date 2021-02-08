شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة للنواب: تخفيض نسبة الملوثات المؤثرة على الصدر بنسبة 24% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة ربط الملف البيئي بالقطاع الاقتصادى، وتم بالفعل العمل على ثلاث محاور رئيسية فى هذا الصدد، أولها الحد من التلوث، الحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة للموضوعات العامة ومنها التغيرات المناخية، وكان الأهم العمل على ملف تلوث الهواء، أخطرها ما يؤثر على الصدر، وبسبب إجراءات عاجلة تم تخفيض نسبة الملوثات التي تؤثر على الصدر بنسبة 24% .

وأضافت وزيرة البيئة خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب المنعقد الآن، أنه تم تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، منها على سبيل المثال زراعة أسطح المنازل، وتجفيف الخضروات والفاكهة، ومشروعات قائمة على تدوير المخلفات بأنواعها، وإعادة تدوير الصابون، من خلال تعليم السيدات إعادة تدويرها مرة أخرى، وبواقى المخلفات الصناعية من الأقمشة، من خلال صناعة حقائب وأغطية للسيارات، بالإضافة لمشروع الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة " البيوجاز"، من خلال استخدام روث الماشية فى صناعة أسمدة وكوقود.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها باجتماع اللجنة اليوم، يتم عمل وحدة الآن لفكرة البيوجاز فى حديقة الحيوان ستنتج 100 كيلو وات، وتم انشاء برنامج مع اتحاد الصناعات لإنشاء عدد من الشركات لمشروع البيوجاز.

وتابعت فؤاد:" تم عمل برنامج للسيدات لتصليح الحنفيات، وبالفعل استطاعت المرأة أن تثبت كفاءتها فى هذا الصدد أيضا،وهذا كله يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الطاقات والموارد البشرية، خاصة وأن ووزارة البيئة مسؤولة عن التنسيق والتخطيط ومنح نماذج تجريبية، وفكرة "اتحضر للأخضر" تحت رعاية رئيس الجمهورية بدأت بمجموعة من الرسائل البسيطة للمواطنين، وتم ربط الرسائل بحياة المواطن وأتت ثمار على الأرض بعد ربط الرسائل بشكل مباشر بحياة المواطنين ".