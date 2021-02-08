شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يطمئن على قائد رحلة مصر للطيران المتجهة لهونج كونج بعد تعرضه لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى إلى مستشفى مصر للطيران للاطمئنان على قائد رحلة مصر للطيران المتجهة اليوم إلى مطار هونج كونج، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة عقب إقلاع الطائرة من مطار القاهرة الدولى، مما أدى إلى عودة الرحلة مرة أخرى إلى المطار ونقله إلى مستشفى مصر للطيران لتلقى العلاج.

ومن جانبه اطمأن الطيار رشدى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على قائد الطائرة تليفونيا، وقد حرص الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية على استقبال الطائرة فور هبوطها مطار القاهرة والصعود إليها للاطمئنان على سلامة قائد الرحلة والركاب.