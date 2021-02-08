شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: الرئيس منح الريف قبلة الحياة بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب إمام منصور، عضو مجلس النواب، عن محافظة الشرقية، وزيرة التخطيط، بضرورة إدراج قرى المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير 1500 قرية.

وقال منصور، تعقيبا على بيان وزيرة التخطيط أمام فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن قري فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، تعاني مر المعاناة من نقص الخدمات بسبب تهميشها لفترة طويلة، مشددا "الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الريف المصري قبلة الحياة بتلك المبادرة".

وطالب إمام منصور، وزيرة التخطيط، بسرعة اعتماد مبلغ 50 مليون جينه، لرصف طريق "أبو شلبي -فاقوس"، خاصة أنه من الطرق الحيوية التي يستفيد منه آلاف المواطنين، مؤكدا أن الطريق يمثل عقبة كبيرة تؤرق المواطنين .

وشدد النائب على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتأخرة، في قري محافظة الشرقية، حيث يوجد قري تعاني من عدم تنفيذ مشروعات الصرف منذ ما يقرب من 20 عاما، مطالبا بسرعة الانتهاء من معالجة محطة صرف كفر الحج عمر، وطالب النائب العربى فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، بإنشاء موقف عمومى فى كفر شكر، وتطوير وتأهيل الطرق.

وقالت النائبة مها شعبان: "محافظة كفر الشيخ الطرق فيها سيئة للغاية، وبالأخص فى القرى، ونطالب وزارة التخطيط بتوفير اعتماد مالى لتطوير الوحدات الصحية التى لا تصلح ولا تليق بالمواطن"، وطالبت بتطوير وتأهيل قصر ثقافة قلين، فيما، طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، بزيادة الاعتمادات المالية لمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن دائرة المنتزه فيها كثافة سكانية عالية وتحتاج لتطوير المستشفيات وتحسين الخدمة الصحية.

من جانبه، قال النائب أحمد إسماعيل: "نطالب بإنشاء كبارى مشاة أو إشارات مرور فى مدينة السلام بالقاهرة، عندنا حوادث كبيرة"، وقال النائب سيد فؤاد أبو زيد: "فى محافظة قنا نعانى مشاكل الصرف الصحى والمستشفيات ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية، وقلة أسرة العناية المركزة، كما نعانى من نقص عدد المدارس"، وتحدث النائب عزيز سابق، قائلا: "عندنا مسشتفى فى قرية ميت الكنانة فى مركز طوخ بالقليوبية بعد الإحلال والتجديد تم تحويلها لمركز طب الأسرة، المبنى مصمم بأحدث المواصفات لكن لا يوجد أجهزة"، وقال النائب عبد الله رماح: "عندنا مركز بلبيس فى الشرقية يعتبر صفر صحة، ولابد أن يكون هناك اهتمام بالصحة".

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.