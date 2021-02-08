شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وشخصيات عامة فى عزاء اللواء سعد الجمال ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من النواب والشخصيات العامة فى مراسم عزاء اللواء سعد الجمال، الرئيس السابق للجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الذى توفى الجمعة الماضى عن عمر يناهز 75 عاما .

وحرص الحضور والمشاركين فى العزاء ، على تطبيق الإجرءات الاحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعى ، للوقاية من كورونا .