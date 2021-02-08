شكرا لقرائتكم خبر عن نواب وشخصيات عامة فى عزاء اللواء سعد الجمال ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من النواب والشخصيات العامة فى مراسم عزاء اللواء سعد الجمال، الرئيس السابق للجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الذى توفى الجمعة الماضى عن عمر يناهز 75 عاما .
وحرص الحضور والمشاركين فى العزاء ، على تطبيق الإجرءات الاحترازية وتطبيق التباعد الإجتماعى ، للوقاية من كورونا .
ولد سعد الجمال في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف، حصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا ، وفى عام 1992، عين الجمال، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية،وفي العام التالي، عين نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية ، وفي عام 1997، عين مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة ، ودخل العمل السياسي، عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف ، وفي عام 2005 عين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب ، وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010